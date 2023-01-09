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Сохранить тепло в доме и обеспечить его на ночь: советы от Красного Креста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Зимние аксессуары могут пригодиться и внутри квартиры Новость обновлена 09 января 2023, 08:17
Зимние аксессуары могут пригодиться и внутри квартиры. Фото realist.online

Простые правила могут помочь провести холодный сезон в комфорте

Зима в Украине резко продемонстрировала отрицательные температуры — в некоторых областях мороз опустился к -20 по Цельсию. В случаях резкого понижения температуры важно не забывать, что стабильная среда важна для здоровья. Британский Красный Крест напоминает, что температура среды должна быть около +18.

Организация опубликовала советы, как поддерживать себя без центрального отопления. Советы касаются как самоподдержки тепла, так и уровня тепла в доме и советов по обустройству на ночь.

Чтобы поддерживать тепло в себе:

  • носить много слоев одежды, чтобы удержать тепло, используйте носки и тапочки
  • отдавайте предпочтение здоровой пище и теплым напиткам в течение дня, избегайте алкоголя
  • не сидите на месте, а будьте активными.

Чтобы поддерживать тепло в доме

  • открывайте шторы днем, а как только солнце садится их нужно закрыть поплотнее
  • утеплите щели вокруг окон и дверей
  • отодвиньте кровать от внешней стены
  • используйте ковры на полу
  • боритесь с конденсатом, он может превратиться в плесень.

Чтобы ночью было тепло

Важно, чтобы ночью в спальне было тепло. Ее нужно подготовить, как и другие комнаты, ликвидировав сквозняки и утеплив пол коврами.

  • используйте дополнительные одеяла и теплое постельное белье (флис, фланель)
  • из теплых материалов должна также быть сделана и пижама
  • утяжеленные одеяла не пускают в кровать сквозняк, а электрические способны обеспечить постоянный источник тепла в течение всей ночи
  • используйте грелку как безопасный источник тепла на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно одеваться по погоде зимой. Секреты есть и в утеплении обуви.

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#Сон #Тепло #Зима