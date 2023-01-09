Сохранить тепло в доме и обеспечить его на ночь: советы от Красного Креста

Простые правила могут помочь провести холодный сезон в комфорте

Зима в Украине резко продемонстрировала отрицательные температуры — в некоторых областях мороз опустился к -20 по Цельсию. В случаях резкого понижения температуры важно не забывать, что стабильная среда важна для здоровья. Британский Красный Крест напоминает, что температура среды должна быть около +18.

Организация опубликовала советы, как поддерживать себя без центрального отопления. Советы касаются как самоподдержки тепла, так и уровня тепла в доме и советов по обустройству на ночь.

Чтобы поддерживать тепло в себе:

носить много слоев одежды, чтобы удержать тепло, используйте носки и тапочки

отдавайте предпочтение здоровой пище и теплым напиткам в течение дня, избегайте алкоголя

не сидите на месте, а будьте активными.

Чтобы поддерживать тепло в доме

открывайте шторы днем, а как только солнце садится их нужно закрыть поплотнее

утеплите щели вокруг окон и дверей

отодвиньте кровать от внешней стены

используйте ковры на полу

боритесь с конденсатом, он может превратиться в плесень.

Чтобы ночью было тепло

Важно, чтобы ночью в спальне было тепло. Ее нужно подготовить, как и другие комнаты, ликвидировав сквозняки и утеплив пол коврами.

используйте дополнительные одеяла и теплое постельное белье (флис, фланель)

из теплых материалов должна также быть сделана и пижама

утяжеленные одеяла не пускают в кровать сквозняк, а электрические способны обеспечить постоянный источник тепла в течение всей ночи

используйте грелку как безопасный источник тепла на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно одеваться по погоде зимой. Секреты есть и в утеплении обуви.