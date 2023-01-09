Сохранить тепло в доме и обеспечить его на ночь: советы от Красного Креста
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Простые правила могут помочь провести холодный сезон в комфорте
Зима в Украине резко продемонстрировала отрицательные температуры — в некоторых областях мороз опустился к -20 по Цельсию. В случаях резкого понижения температуры важно не забывать, что стабильная среда важна для здоровья. Британский Красный Крест напоминает, что температура среды должна быть около +18.
Организация опубликовала советы, как поддерживать себя без центрального отопления. Советы касаются как самоподдержки тепла, так и уровня тепла в доме и советов по обустройству на ночь.
Чтобы поддерживать тепло в себе:
- носить много слоев одежды, чтобы удержать тепло, используйте носки и тапочки
- отдавайте предпочтение здоровой пище и теплым напиткам в течение дня, избегайте алкоголя
- не сидите на месте, а будьте активными.
Чтобы поддерживать тепло в доме
- открывайте шторы днем, а как только солнце садится их нужно закрыть поплотнее
- утеплите щели вокруг окон и дверей
- отодвиньте кровать от внешней стены
- используйте ковры на полу
- боритесь с конденсатом, он может превратиться в плесень.
Чтобы ночью было тепло
Важно, чтобы ночью в спальне было тепло. Ее нужно подготовить, как и другие комнаты, ликвидировав сквозняки и утеплив пол коврами.
- используйте дополнительные одеяла и теплое постельное белье (флис, фланель)
- из теплых материалов должна также быть сделана и пижама
- утяжеленные одеяла не пускают в кровать сквозняк, а электрические способны обеспечить постоянный источник тепла в течение всей ночи
- используйте грелку как безопасный источник тепла на ночь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно одеваться по погоде зимой. Секреты есть и в утеплении обуви.