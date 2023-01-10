Таропрогноз на 11 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторых могут поджидать финансовые потери

В среду, 11 января, некоторых ждет успех в начинаниях, в то время как другие могут погрязнуть в конфликтах и потерять деньги.

Об этом предупреждает расклад по картам Таро, которые выпали на середину недели. Чтобы узнать, к чему стоит подготовиться именно Вам, — выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка жезлов, перевернутая Десятка пентаклей, Паж мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать в среду, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в среду Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Паж мечей

В среду Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака до конца января.