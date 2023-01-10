Таропрогноз на 11 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

На деяких можуть чекати фінансові втрати

У середу, 11 січня, на деяких чекає успіх у починаннях, тоді як інші можуть загрузнути в конфліктах і втратити гроші.

Про це попереджає розклад за картами Таро, що випав на середину тижня. Щоб дізнатися, до чого варто підготуватися саме Вам, виберіть одну з карт:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка жезлів, перевернута Десятка пентаклів, Паж мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати в середу, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у середу Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Паж мечів

У середу Вам може бути складно порозумітися з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які сюрпризи чекають на всі знаки Зодіаку до кінця січня.