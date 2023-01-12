Именины Михаила в 2023 году: все даты празднования Дня ангела

У Михаила много дней именин, — не забудьте поздравить

Имя Михаил, — одно из самых старых, известных и распространенных по всему миру. В историю вошло великое множество Михаилов, и носители этого имени десятки раз в году празднуют именины. "Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Михаил, что оно значит, и когда Михаилы отмечают Дни ангела.

Значение имени Михаил

Имя произошло от еврейского "Михаэль" и переводится как "подобный Богу", — это одно из самых распространенных имен в мире. В англоязычных и испаноязычных странах популярны такие его формы как Майкл и Мигель. В Украине же главная форма это Михайло, также используются формы Миша, Мишко, Михайлик, Михась.

Религия хорошо знает Архангела Михаила и Святого Михаила, в историю же вошли девять византийских императоров Михаилов, три киевских митрополита, король Речи Посполитой Михаил Вишневецкий, князья Киевский и Черниговский Михаилы, сербский и грузинский князья, болгарские цари, румынский король Михаил, казацкий гетман Михаил Дорошенко, глава СССР Михаил Горбачов, украинские деятели Михаил Грушевский, Михаил Чубинский, Михаил Драгоманов, Михаил Вербицкий, Михаил Коцюбинский, Михаил Лысенко и много других.

Когда День ангела Михаила?

Святые по имени Михаил почитаются десятки раз в году. Перечислим главные именины по церковному православному календарю:

24 января — Михаил Клопский, Новгородский, Христа ради юродивый;

27 февраля, 3 октября — Михаил Всеволодович Черниговский , князь, мученик;

, князь, мученик; 23 марта — Михаил Маврудис Солунский, мученик;

27 марта — Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславич Киевский , Смоленский, великий князь;

, Смоленский, великий князь; 29 апреля — Михаил Вурлиот, мученик;

15 мая — Борис (в крещении Михаил) Болгарский, равноапостольный, царь;

20 мая — Михаил Улумбийский, преподобный;

3 июня — Михаил Муромский, князь;

5 июня — Михаил Синадский (Фригийский), исповедник, епископ; Михаил Савваит, Едесский, Черноризец, преподобномученик;

28 июня, 13 октября — Михаил Киевский и всея Руси , митрополит;

, митрополит; 13 июля — Михаил, мученик, садовник;

17 июля — Михаил, архиепископ, Афинский;

22 июля — Михаил Сновидец, мученик;

25 июля — Михаил Малеин, игумен;

11 августа — Михаил Савваит, Едесский, Черноризец, преподобномученик;

25 августа — Михаил Гареджийский, преподобномученик;

19 сентября, 21 ноября — Михаил Архангел, Архистратиг ;

; 15 октября — Михаил Казанский, мученик;

30 ноября — Гоброн (в крещении Михаил) Кахетинский, мученик, князь;

5 декабря — Михаил Болгарский, воин; Михаил Ярославич Тверской, великий князь;

31 декабря — Михаил Сингелл (помощник епископа), Константинопольский, исповедник.

Стоит заметить, что это перечень главных Дней ангела Михаила без учета дней памяти новомучеников, — святых, которые скончались в относительно недавнее время.

Если учитывать новомучеников, то полный список всех Дней ангела Михаила выглядит следующим образом:

в январе: 3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 января;

в феврале: 16, 17, 18, 26, 27, 28 февраля;

в марте: 2, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28 марта;

в апреле: 11, 29, 30 апреля;

в мае: 15, 20, 24 мая;

в июне: 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 28, 29 июня;

в июле: 13, 16, 17, 22, 25 июля;

в августе: 4, 11, 17, 20, 25, 31 августа;

в сентябре: 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 сентября;

в октябре: 1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 27 октября;

в ноябре: 2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 ноября;

в декабре: 2, 5, 7, 9, 20, 23, 31 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено самостоятельно стричь себе волосы.