Именины Михаила в 2023 году: все даты празднования Дня ангела
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У Михаила много дней именин, — не забудьте поздравить
Имя Михаил, — одно из самых старых, известных и распространенных по всему миру. В историю вошло великое множество Михаилов, и носители этого имени десятки раз в году празднуют именины. "Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Михаил, что оно значит, и когда Михаилы отмечают Дни ангела.
Значение имени Михаил
Имя произошло от еврейского "Михаэль" и переводится как "подобный Богу", — это одно из самых распространенных имен в мире. В англоязычных и испаноязычных странах популярны такие его формы как Майкл и Мигель. В Украине же главная форма это Михайло, также используются формы Миша, Мишко, Михайлик, Михась.
Религия хорошо знает Архангела Михаила и Святого Михаила, в историю же вошли девять византийских императоров Михаилов, три киевских митрополита, король Речи Посполитой Михаил Вишневецкий, князья Киевский и Черниговский Михаилы, сербский и грузинский князья, болгарские цари, румынский король Михаил, казацкий гетман Михаил Дорошенко, глава СССР Михаил Горбачов, украинские деятели Михаил Грушевский, Михаил Чубинский, Михаил Драгоманов, Михаил Вербицкий, Михаил Коцюбинский, Михаил Лысенко и много других.
Когда День ангела Михаила?
Святые по имени Михаил почитаются десятки раз в году. Перечислим главные именины по церковному православному календарю:
- 24 января — Михаил Клопский, Новгородский, Христа ради юродивый;
- 27 февраля, 3 октября — Михаил Всеволодович Черниговский, князь, мученик;
- 23 марта — Михаил Маврудис Солунский, мученик;
- 27 марта — Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславич Киевский, Смоленский, великий князь;
- 29 апреля — Михаил Вурлиот, мученик;
- 15 мая — Борис (в крещении Михаил) Болгарский, равноапостольный, царь;
- 20 мая — Михаил Улумбийский, преподобный;
- 3 июня — Михаил Муромский, князь;
- 5 июня — Михаил Синадский (Фригийский), исповедник, епископ; Михаил Савваит, Едесский, Черноризец, преподобномученик;
- 28 июня, 13 октября — Михаил Киевский и всея Руси, митрополит;
- 13 июля — Михаил, мученик, садовник;
- 17 июля — Михаил, архиепископ, Афинский;
- 22 июля — Михаил Сновидец, мученик;
- 25 июля — Михаил Малеин, игумен;
- 11 августа — Михаил Савваит, Едесский, Черноризец, преподобномученик;
- 25 августа — Михаил Гареджийский, преподобномученик;
- 19 сентября, 21 ноября — Михаил Архангел, Архистратиг;
- 15 октября — Михаил Казанский, мученик;
- 30 ноября — Гоброн (в крещении Михаил) Кахетинский, мученик, князь;
- 5 декабря — Михаил Болгарский, воин; Михаил Ярославич Тверской, великий князь;
- 31 декабря — Михаил Сингелл (помощник епископа), Константинопольский, исповедник.
Стоит заметить, что это перечень главных Дней ангела Михаила без учета дней памяти новомучеников, — святых, которые скончались в относительно недавнее время.
Если учитывать новомучеников, то полный список всех Дней ангела Михаила выглядит следующим образом:
- в январе: 3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 января;
- в феврале: 16, 17, 18, 26, 27, 28 февраля;
- в марте: 2, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28 марта;
- в апреле: 11, 29, 30 апреля;
- в мае: 15, 20, 24 мая;
- в июне: 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 28, 29 июня;
- в июле: 13, 16, 17, 22, 25 июля;
- в августе: 4, 11, 17, 20, 25, 31 августа;
- в сентябре: 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 сентября;
- в октябре: 1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 27 октября;
- в ноябре: 2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 ноября;
- в декабре: 2, 5, 7, 9, 20, 23, 31 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено самостоятельно стричь себе волосы.