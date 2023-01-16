У кого день ангела 16 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 16 января, День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине. Также в этот день отмечают свои именины носители трех имен.

Мужские именины 16 января

Гордей, — считается, что имя происходит из древнегреческого и значит "царь", "повелитель", "властелин". 16 января почитают память мученика Гордия, которого в 320 году в Кесарии после страшных истязаний убили за его веру.

Женские именины 16 января

Ирина, — это имя происходит от древнегреческой богини мира и спокойствия Эйрены.

Арина, — некоторые считают, что это еще одна форма имени "Ирина", однако по другой версии оно происходит от славянского имени Ярина, которое, в свою очередь, произошло от имени бога Ярила.

Как известно, церковь в определенные дни почитает память святых и мучеников. В те же дни свои именины справляют люди, которые носят такие же имена, и родились незадолго до дня памяти (или в тот же день). Считается, что святые в течение жизни наблюдают за своими тезками, оберегают их от бед и помогают.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено передавать вещи через порог.