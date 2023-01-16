У кого день ангела 16 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 16 січня День пам’яті захисників Донецького аеропорту в Україні. У цей день відзначають свої іменини носії трьох імен.

Чоловічі іменини 16 січня

Гордій, — вважається, що ім’я походить з давньогрецької і означає "цар", "володар". 16 січня вшановують пам’ять мученика Гордія, якого в 320 році в Кесарії після страшних катувань вбили за його віру.

Жіночі іменини 16 січня

Ірина — це ім’я походить від давньогрецької богині миру і спокою Ейрени.

Аріна, — деякі вважають, що це ще одна форма імені "Ірина", проте за іншою версією воно походить від слов’янського імені Ярина, яке, у свою чергу, походить від імені бога Ярила.

Як відомо, церква у певні дні шанує пам’ять святих та мучеників. У ті ж дні свої іменини справляють люди, які носять такі ж імена, і народилися незадовго до дня пам’яті (або того ж дня). Вважається, що святі протягом життя спостерігають за своїми тезками, оберігають їх від бід та допомагають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено передавати речі через поріг.