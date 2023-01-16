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Таропрогноз на 17 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день года. Фото telegraf.com.ua

Некоторые будут излишне эмоциональны

Во вторник, 17 января, удача может отвернуться от некоторых, однако другие наоборот получат хорошую возможность проявить себя и добиться успехов.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка кубков, Королева кубков, Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что во вторник удача может быть не на Вашей стороне, и что-то задуманное может пойти не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Королева кубков

Возможно, во второй день недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что 17 января Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро в 2023 году.

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