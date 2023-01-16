Таропрогноз на 17 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые будут излишне эмоциональны
Во вторник, 17 января, удача может отвернуться от некоторых, однако другие наоборот получат хорошую возможность проявить себя и добиться успехов.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Тройка кубков
В этом положении карта предупреждает, что во вторник удача может быть не на Вашей стороне, и что-то задуманное может пойти не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.
Королева кубков
Возможно, во второй день недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.
Рыцарь пентаклей
Карта говорит, что 17 января Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро в 2023 году.