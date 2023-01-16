Таропрогноз на 17 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Некоторые будут излишне эмоциональны

Во вторник, 17 января, удача может отвернуться от некоторых, однако другие наоборот получат хорошую возможность проявить себя и добиться успехов.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка кубков, Королева кубков, Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что во вторник удача может быть не на Вашей стороне, и что-то задуманное может пойти не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Королева кубков

Возможно, во второй день недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что 17 января Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака по картам Таро в 2023 году.