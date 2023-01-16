Таропрогноз на 17 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Деякі будуть надмірно емоційні

У вівторок, 17 січня, успіх може відвернутися від деяких, проте інші навпаки отримають гарну нагоду проявити себе і досягти успіхів.

На це вказують карти Таро, які випали на другий день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка кубків, Королева кубків, Лицар пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у вівторок удача може бути не на Вашому боці, і щось задумане може піти не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

Королева кубків

Можливо, на другий день тижня Ви будете схильні сприймати все надто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Лицар пентаклів

Карта каже, що 17 січня Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування чекають на кожен знак Зодіаку за картами Таро в 2023 році.