Таропрогноз на 19 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Грядут перемены

Четверг, 19 января, скорее всего будет непростым и может ознаменоваться тяжелыми переменами, однако некоторым это пойдет на пользу.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, перевернутая Девятка пентаклей, Башня

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 19 января, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в четверг в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие еще сюрпризы застигнут каждый знак Зодиака до конца января.