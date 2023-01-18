Таропрогноз на 19 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Попереду зміни

Четвер, 19 січня, швидше за все, буде непростим і може ознаменуватися важкими змінами, проте деяким це піде на користь.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Ієрофант, перевернута Дев’ятка пентаклів, Башта

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 19 січня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, так і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Башта

Для Вас настав переломний момент, і в четвер у Ваше життя можуть змінитись. Зміни можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які ще сюрпризи застигнуть кожен знак Зодіаку до кінця січня.