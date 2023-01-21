Таропрогноз на 22 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Конец недели обещает быть удачным
Воскресенье, 22 января, будет на удивление гармоничным днем, — в делах семейных и рабочих у большинства всё обещает сложиться удачно.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Королева кубков
Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты на 22 января, — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.
Солнце
Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.
Двойка пентаклей
Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в воскресенье это может хоть немного, но измениться.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака может круто повезти в любви в 2023 году.