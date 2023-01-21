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Таропрогноз на 22 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день года. Фото telegraf.com.ua

Конец недели обещает быть удачным

Воскресенье, 22 января, будет на удивление гармоничным днем, — в делах семейных и рабочих у большинства всё обещает сложиться удачно.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева кубков, Солнце, Двойка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты на 22 января, — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в воскресенье это может хоть немного, но измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака может круто повезти в любви в 2023 году.

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