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Таропрогноз на 22 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять другий день року
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять другий день року. Фото telegraf.com.ua

Кінець тижня обіцяє бути вдалим

Неділя, 22 січня, буде напрочуд гармонійним днем, — у справах сімейних та професійних у більшості все обіцяє скластися вдало.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на останній день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева кубків, Сонце, Двійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Королева кубків

Це чуттєва, вразлива і емоційна королева, яка цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти на 22 січня, — присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та займайтеся творчістю.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в неділю це може хоч трохи, але змінитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку може круто пощастити в коханні у 2023 році.

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