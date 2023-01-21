Таропрогноз на 22 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Кінець тижня обіцяє бути вдалим

Неділя, 22 січня, буде напрочуд гармонійним днем, — у справах сімейних та професійних у більшості все обіцяє скластися вдало.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на останній день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева кубків, Сонце, Двійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Королева кубків

Це чуттєва, вразлива і емоційна королева, яка цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти на 22 січня, — присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та займайтеся творчістю.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в неділю це може хоч трохи, але змінитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку може круто пощастити в коханні у 2023 році.