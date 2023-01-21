Именины Анатолия в 2023 году: все дни, когда Толик празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Толя

Имя Анатолий уверенно входит в 20-ку самых распространенных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Анатолия в течение года.

Значение имени Анатолий

У этого имени весьма интересное происхождение, — прежде всего, оно является производным от древнегреческого "анатоликос" или "анатоле", что переводится как "восточный", "восход солнца". Кроме того, Анатолия, — это историческое название полуострова Малая Азия, территории современной Турции, и Анатолием называли жителя этих земель.

Изначально имя Анатолий у славян было больше церковным и среди обычных людей стало распространено только во второй половине XIX века. В XX веке был пик его популярности, сейчас же оно входит примерно в 20 самых популярных в Украине.

Встречаются также формы Толя, Толян, Тоша, Толик, Толюня, Анатоль.

Когда День ангела Анатолия?

Всего Анатолии около 20 раз в году празднуют свои Дни ангела по церковному православному календарю. Перечислим главные именины:

23 января, — митрополит Одесский, священномученик Анатолий Грисюк;

7 февраля, — Анатолий Оптинский I (Зерцалов);

6 мая, — мученик Анатолий Никомидийский;

16 июля, — патриарх Константинопольский Анатолий и затворник Анатолий Печерский;

12 августа, — преподобный Анатолий II Оптинский, Младший (Потапов).

Кроме того, Дни ангела Анатолия также отмечают 19 февраля, 19 июля, 6 августа, 11 августа, 10 сентября, 15 сентября, 11 октября, 24 октября, 30 октября, 3 ноября, 13 ноября, 19 ноября, 3 декабря, 23 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие растения по народным приметам строго запрещено выращивать дома.