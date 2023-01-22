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Таропрогноз на 23 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать третий день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать третий день года. Фото telegraf.com.ua

Начало недели в основном будет положительным

Понедельник, 23 января, большинству принесет приятные сюрпризы и успех в делах, однако некоторым стоит быть настороже.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка жезлов, Семерка мечей, Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать в понедельник, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в начале недели наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.

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