Таропрогноз на 23 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Начало недели в основном будет положительным
Понедельник, 23 января, большинству принесет приятные сюрпризы и успех в делах, однако некоторым стоит быть настороже.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать в понедельник, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Семерка мечей
Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в начале недели наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.
Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.