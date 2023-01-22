Таропрогноз на 23 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня в основному буде позитивним

Понеділок, 23 січня, більшості принесе приємні сюрпризи та успіх у справах, проте декому варто бути обережним.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка жезлів, Сімка мечів, Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати в понеділок, оскільки Ваша праця, швидше за все, окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте на початку тижня занадто наївні та довірливі, і краще відкладіть ухвалення важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, щастя та благополуччя будуть на вашому боці. Не прогавте можливість насолодитися життям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.