У кого День ангела 23 января: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В понедельник, 23 января, ряд стран отмечает День почерка и День свободы. Кроме того, в этот день празднуют именины носители одного женского и пяти мужских имен.
Женские именины 23 января
Арсения, — это женская форма имени Арсений, которая переводится с древнегреческого как "зрелая", "мужественная". Имя редкое, но красивое.
Мужские именины 23 января
Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". По другой версии, имя также может значить "житель Анатолии", — полуострова Малая Азия, где находится современная Турция.
Григорий, — еще одно греческое имя, которое переводится как "бодрствую".
Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый". Когда-то оно использовалось как эпитет для Зевса.
Павел, — с латинского это имя значит "малый" или "небольшой". Много столетий оно было популярно благодаря апостолу Павлу.
Петр, — с древнегреческого значит "скала" или "камень".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где по народным приметам запрещено ставить телевизор в доме.