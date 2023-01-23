У кого День ангела 23 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 23 января, ряд стран отмечает День почерка и День свободы. Кроме того, в этот день празднуют именины носители одного женского и пяти мужских имен.

Женские именины 23 января

Арсения, — это женская форма имени Арсений, которая переводится с древнегреческого как "зрелая", "мужественная". Имя редкое, но красивое.

Мужские именины 23 января

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". По другой версии, имя также может значить "житель Анатолии", — полуострова Малая Азия, где находится современная Турция.

Григорий, — еще одно греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый". Когда-то оно использовалось как эпитет для Зевса.

Павел, — с латинского это имя значит "малый" или "небольшой". Много столетий оно было популярно благодаря апостолу Павлу.

Петр, — с древнегреческого значит "скала" или "камень".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где по народным приметам запрещено ставить телевизор в доме.