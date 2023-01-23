У кого День ангела 23 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 23 січня, низка країн відзначає День почерку та День свободи. Окрім того, цього дня святкують іменини носії одного жіночого та п’яти чоловічих імен.

Жіночі іменини 23 січня

Арсенія, — це жіноча форма імені Арсеній, яка перекладається з давньогрецької як "зріла", "мужня". Ім’я рідкісне, але гарне.

Чоловічі іменини 23 січня

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця". За іншою версією, ім’я також може означати "житель Анатолії" — півострова Мала Азія, де знаходиться сучасна Туреччина.

Григорій, — ще одне грецьке ім’я, яке перекладається як "пильную".

Макар — красиве ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий". Колись воно використовувалося як епітет для Зевса.

Павло, — з латинської це ім’я означає "малий" або "невеликий". Багато століть воно було популярне завдяки апостолу Павлу.

Петро, — з давньогрецької означає "скеля" або "камінь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де за народними прикметами заборонено ставити телевізор вдома.