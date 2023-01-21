Іменини Анатолія у 2023 році: всі дні, коли Толік святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одного знайомого Толю

Ім’я Анатолій впевнено входить до 20 найпоширеніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Анатолія протягом року.

Значення імені Анатолій

У цього імені дуже цікаве походження, — насамперед, воно є похідним від давньогрецького "анатолікос" або "анатолє", що перекладається як "східний", "схід сонця". Крім того, Анатолія — це історична назва півострова Мала Азія, території сучасної Туреччини, і Анатолієм називали мешканця цих земель.

Спочатку ім’я Анатолій у слов’ян було більше церковним і серед звичайних людей стало поширене лише у другій половині ХІХ століття. У XX столітті був пік його популярності, зараз воно входить приблизно до 20 найпопулярніших в Україні.

Трапляються також форми Толя, Толян, Тоша, Толік, Толюня, Анатоль.

Коли День ангела Анатолія?

Загалом Анатолії близько 20 разів на рік святкують свої Дні ангела за церковним православним календарем. Перерахуємо головні іменини:

23 січня — митрополит Одеський, священномученик Анатолій Грисюк;

7 лютого, — Анатолій Оптинський I (Зерцалов);

6 травня, — мученик Анатолій Нікомідійський;

16 липня, — патріарх Константинопольський Анатолій та самітник Анатолій Печерський;

12 серпня, — преподобний Анатолій II Оптинський, Молодший (Потапов).

Крім того, Дні ангела Анатолія також відзначають 19 лютого, 19 липня, 6 серпня, 11 серпня, 10 вересня, 15 вересня, 11 жовтня, 24 жовтня, 30 жовтня, 3 листопада, 13 листопада, 19 листопада, 3 грудня, 23 грудня.

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