Именины Илоны в 2023 году: все дни, когда Илона празднует День ангела

Очень популярным имя Илона было в Средневековье

Имя Илона, — весьма редкое, но от этого не менее красивое и интересное. "Телеграф" решил разобраться, что значит это имя и когда все Дни ангела Илоны.

Значение имени Илона

Имя Илона изначально возникло у славян как форма имени Елена и было очень популярно во времена Средневековья благодаря распространению культа Святой Елены Константинопольской. Свой взнос в популяризацию имени внесли и мифы о красоте Елены Троянской.

Имя Елена сначала трансформировалось в Элона, а потом и в Илона. Считается, что форма имени Илона возникла в Венгрии, однако она как самостоятельное имя распространилась также в Украине, россии, Беларуси, Чехии, Словакии, Польше, Германии, Болгарии, Литве, Латвии, Финляндии.

Пик популярности имени Илона минул в XVI веке и последние несколько десятилетий оно является довольно редким.

Среди известных носительниц имени Илона можно вспомнить таких личностей как королева Венгрии Илона Сербская, вторая жена Влада Цепеша Илона Силадьи, венгро-итальянская порнозвезда и политик Илона Сталлер (Чиччолина), украинская ведущая Илона Довгань, певица Илона Галицкая.

Когда День ангела Илоны?

Хотя Илона, — давно уже самостоятельное имя, его церковным вариантом остается имя Елена. Считается, что святые и мученицы Елены покровительствуют Илонам.

Так, Илоны отмечают свои именины 10 раз в году: 28 января, 19 марта, 3 июня, 7 июня, 8 июня, 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября.

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