Именины Оксаны в 2023 году: все дни, когда Оксанка празднует День ангела

Имя Оксана считается украинским

Имя Оксана, — очень красивое и довольно популярное, особенно в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Оксаны в течение года.

Значение имени Оксана

Считается, что изначально имя Оксана появилось как народная форма имени Ксения на территории современной Украины, после чего во времена СССР стало популярным как самостоятельное имя.

Сейчас имя Оксана встречается на территории многих бывших советских республик, при этом в Беларуси оно звучит как Аксана. Также встречаются разговорные формы Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка.

Среди известных носительниц имени в Украине можно вспомнить таких личностей как писательница Оксана Стешенко, оперная певица Оксана Петрусенко, писательница Оксана Соловей, балерина Оксана Викул, народная артистка Оксана Билозир, поэтесса Оксана Забужко.

Когда День ангела Оксаны?

Хотя Оксана, — давно уже самостоятельное имя, его церковным вариантом остается имя Ксения. Считается, что святые и мученицы Ксении оберегают и Оксан тоже.

Так, Оксаны шесть раз в году отмечают свои именины. Главные Дни ангела Оксаны — дни памяти Ксении Петербургской 6 февраля и 6 июня.

Кроме того, менее важные именины Оксаны отмечают 31 января, 20 марта, 26 августа и 15 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам нельзя дарить и принимать в дар носовые платки, часы и жемчуга, — считается, что такие подарки могут принести беду.