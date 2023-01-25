Тине Кароль — 38: как менялась певица за свою карьеру (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
25 января украинская певица празднует день рождения
В эту среду, 25 января, отмечает свой день рождения не только президент Украины Владимир Зеленский, но и украинская певица Тина Кароль. В этом году артистке исполняется 38 лет.
"Телеграф" предлагает вспомнить, как менялись образы Тины Кароль за время ее певческой карьеры. Ведь звезда украинского шоу-бизнеса сменила немало образов за 20 лет пребывания на сцене.
Тина Кароль в детстве
Татьяна Либерман, а именно это настоящее имя певицы, с детства мечтала выступать на сцене. Будущая звезда окончила музыкальную школу и с 1997 года начала принимать активное участие в музыкальных конкурсах и фестивалях.
Тина Кароль в юности
Путь к славе начинающая певица начала с Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, где девушка была солисткой с 2004 года.
Звездный путь Тины Кароль с 2005 года
В 2005 году певица поехала на "Новую волну", где выиграла денежный приз от Аллы Пугачевой в сумме 50 тысяч долларов.
На эти средства Кароль сняла клип на песню "Выше облаков". На YouTube, на момент этой публикации, видео собрало свыше 6,7 миллионов просмотров и 45 тысяч лайков.
В следующем году певицу выбрали представительницей Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", где Кароль заняла седьмое место с песней Show Me Your Love.
Певица становится популярной на родине. Она начинает экспериментировать со своим имиджем.
В 2011 году артистка отрезает длинные локоны и предстает перед поклонниками с короткой прической. Образ артистки стал дерзким и эпатажным.
Впервые Тина Кароль снимается полностью обнаженной в клипе Алана Бадоева на песню "Ноченька".
В 2008 году Кароль тайно повязывает себя брачными узами со своим продюсером Евгением Огиром. У супругов рождается сын Вениамин. Спустя пять лет после свадьбы Огир умирает от рака. После трагедии певица вышла на сцену другой. Ее стиль стал более женственным и сдержанным.
Тина Кароль сейчас
После экспериментов Тина Кароль остановилась на легкой голливудской укладке, откровенных нарядах и высоких каблуках. Красная помада стала "изюминкой" украинской артистки.
Напомним, что 25 января отмечается праздник — Татьянин день. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности.