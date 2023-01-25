Тіні Кароль — 38: як змінювалася співачка за свою кар’єру (фото, відео)

25 січня українська співачка святкує день народження

Цієї середи, 25 січня, відзначає свій день народження не лише президент України Володимир Зеленський, а й українська співачка Тіна Кароль. Цього року артистці виповнюється 38 років.

"Телеграф" пропонує згадати, як змінювалися образи Тіни Кароль за час її співочої кар’єри. Адже зірка українського шоубізнесу змінила чимало образів за 20 років перебування на сцені.

Тіна Кароль у дитинстві

Тетяна Ліберман, а саме це справжнє ім’я співачки, змалку мріяла виступати на сцені. Майбутня зірка закінчила музичну школу і з 1997 року почала брати активну участь у музичних конкурсах та фестивалях.

Тіна Кароль у дитинстві

Тіна Кароль у 14 років

Тіна Кароль у юності

Шлях до слави співачка-початківець розпочала з Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, де дівчина була солісткою з 2004 року.

Першою серйозною перемогою кар’єрного плану Тіни Кароль стала робота в Ансамблі пісні і танцю ЗСУ

Зірковий шлях Тіни Кароль з 2005 року

2005 року співачка поїхала на "Нову хвилю", де виграла грошовий приз від Алли Пугачової в сумі 50 тисяч доларів.

На ці кошти Кароль зняла кліп на пісню "Выше облаков". На YouTube, на момент цієї публікації, відео зібрало понад 6,7 мільйона переглядів та 45 тисяч вподобайок.

Наступного року співачку обрали представницею України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", де Кароль посіла сьоме місце із піснею Show Me Your Love.

Співачка стає популярною на батьківщині. Вона починає експериментувати зі своїм іміджем.

У 2011 році артистка відрізає довгі локони та постає перед шанувальниками з короткою зачіскою. Образ артистки став зухвалим та епатажним.

Вперше Тіна Кароль знімається повністю оголеною у кліпі Алана Бадоєва на пісню "Ноченька".

У 2008 році Кароль таємно пов’язує себе шлюбними узами зі своїм продюсером Євгеном Огіром. У подружжя народжується син Веніамін. Через п’ять років після весілля Огір помирає від раку. Після трагедії співачка вийшла на сцену іншою. Її стиль став більш жіночним та стриманим.

Тіна Кароль зараз

Після експериментів Тіна Кароль зупинилася на легкій голлівудській укладці, відвертих вбраннях та високих підборах. Червона помада стала "родзинкою" української артистки.

Нагадаємо, що 25 січня відзначається свято — Тетянин день. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в цей день, щоб не накликати неприємності.