Как почистить стиральную машинку без бытовой химии: способы с натуральными средствами

Понадобится всего одна чашка средства, которое уже есть в вашем доме

Уборка в ванной комнате включает в себя не только чистку унитаза, но и очистку стиральной машинки. Особое внимание стоит уделить барабану.

Чтобы не использовать для уборки дорогие средства бытовой химии, стоит воспользоваться более натуральными и недорогими вариантами. Достаточно отмерить их одной чашкой и добавить в машинку, чтобы ваша стиралка оставалась чистой и она могла лучше справляться со своей главной задачей. Как пишет cpykami, эти натуральные средства уже есть в вашем доме.

Чем и как почистить стиральную машину

Уксус 6% или 9% . Влейте в чашку, а затем в пустой барабан. Запустите цикл стирки и очистки барабана. Если такого режима нет, то просто включите любой, выставив температуру не менее 60 градусов и не менее 1 часа времени.

. Влейте в чашку, а затем в пустой барабан. Запустите цикл стирки и очистки барабана. Если такого режима нет, то просто включите любой, выставив температуру не менее 60 градусов и не менее 1 часа времени. Таким же способом машинку можно почистить пищевой содой .

. Или лимонной кислотой: 150 г порошка разведите в 1 л воды и отмерьте 1 чашку данного раствора.

150 г порошка разведите в 1 л воды и отмерьте 1 чашку данного раствора. Также машинку можно почистить и продезинфицировать перекисью водорода 3% .

. И обыкновенной солью.

Для чистки стиральной машинки вы можете воспользоваться так же и таблетками для посудомоечных машин. Как это сделать правильно и без негативного воздействия на саму технику, "Телеграф" писал ранее.