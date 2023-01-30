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Таропрогноз на 31 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тридцатый первый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тридцатый первый день года. Фото telegraf.com.ua

Лучше не игнорировать советы

Вторник, 31 января, в целом обещает быть весьма благоприятным для большинства, лишь некоторым стоит быть осторожными с деньгами.

Во всяком случае, именно на это указывают Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, Пятерка пентаклей, Шестерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 31 января, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на неделю.

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