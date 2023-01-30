Таропрогноз на 31 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Лучше не игнорировать советы

Вторник, 31 января, в целом обещает быть весьма благоприятным для большинства, лишь некоторым стоит быть осторожными с деньгами.

Во всяком случае, именно на это указывают Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, Пятерка пентаклей, Шестерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 31 января, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на неделю.