Таропрогноз на 31 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Лучше не игнорировать советы
Вторник, 31 января, в целом обещает быть весьма благоприятным для большинства, лишь некоторым стоит быть осторожными с деньгами.
Во всяком случае, именно на это указывают Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Иерофант
Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 31 января, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.
Пятерка пентаклей
Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.
Шестерка кубков
Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на неделю.