Таропрогноз на 1 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Не бойтесь пробовать новое

Среда, 1 февраля, некоторым принесет испытания, однако у большинства выдастся на удивление положительным и продуктивным днем.

Во всяком случае, именно об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе на первый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка кубков, Семерка жезлов, перевернутый Иерофант

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка кубков

Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Семерка жезлов

Это карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад по картам Таро, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане в феврале 2023 года.