Таропрогноз на 2 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

В основном день принесет приятные моменты

Четверг, 2 февраля, у большинства выдастся позитивным и светлым днем, однако некоторых все же могут поджидать потери.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка пентаклей, Императрица, Тройка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка пентаклей

Сожалеем, эта карта пророчит потери. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Императрица

Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей. Четверг у Вас станет днем эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Тройка кубков

Еще эта карта называется Владыкой изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в 2023 году по картам Таро.