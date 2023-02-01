Таропрогноз на 2 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

В основному день принесе приємні моменти

Четвер, 2 лютого, у більшості видасться позитивним і світлим днем, проте деяких все ж таки можуть чекати втрати.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на другий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка пентаклів, Імператриця, Трійка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка пентаклів

На жаль, ця карта пророкує втрати. Скоріше за все йдеться про втрати матеріального характеру, проте також можуть матися на увазі проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Імператриця

Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей. Четвер у Вас стане днем емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, тож просто розслабтеся та пливіть за течією.

Трійка кубків

Ще ця карта називається Владикою достатку, і якщо коротко, вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете одужувати, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

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