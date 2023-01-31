Таропрогноз на 1 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Не бійтеся пробувати нове

Середа, 1 лютого, деяким принесе випробування, однак у більшості видасться напрочуд позитивним і продуктивним днем.

Саме про це можна судити за картами Таро, які випали у розкладі на перший день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка кубків, Сімка жезлів, перевернутий Ієрофант

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете одужувати, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Сімка жезлів

Це карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад за картами Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані в лютому 2023 року.