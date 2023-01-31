Именины Риммы в 2023 году: все дни, когда Римуля празднует День ангела

Есть несколько версий о том, откуда взялось имя Римма

Имя Римма очень редкое и необычное. "Телеграф" решил рассказать, каково его происхождение, значение, и когда все Дни ангела Риммы в году.

Значение имени Римма

Точно неизвестно, откуда оно взялось, но считается, что изначально Римма было мужским именем, но из-за окончания на "а", которое обычно характерно для женских имен, со временем так стали называть и девочек.

По еще одной версии, имя Римма могло появиться от мужского болгарского имени Римен (которое в свою очередь является одной из форм имени Роман).

Распространилось имя Римма в XX веке в СССР, в частности, на территории современной Украины и россии, — но до сих пор оно является очень редким.

Встречаются такие разговорные формы имени Римма как Риммушка, Мура, Рина, Римуля.

Когда День ангела Риммы?

Носители имени Римма дважды в году отмечают именины по церковному православному календарю.

Во II веке в Скифии были христианские святые Инна, Римма и Пинна Новодунские, — все трое мужчины, которые проповедовали христианство, за что были схвачены. Они отказались преклониться перед языческими богами и были жестоко убиты.

Церковь почитает их память два раза в году, — 2 февраля и 3 июля (перенесения мощей). В эти же дни носительницы имени Римма отмечают свои Дни ангела.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нежелательно дарить телефоны любимым на праздники, — такой подарок может навлечь беду.