Народный праздник Максимов день: что строго запрещено делать 3 февраля

Главные запреты пятницы 3 февраля

В эту пятницу, 3 февраля, по церковному календарю чтят память преподобного Максима Грека, исповедника. В народе праздник получил название Максимов день, Максим Утешитель. Его считают защитником униженных, сирот, вдов и всех попавших в беду.

Наши предки в этот день вспоминали о тех людях, которые когда-то помогли им добром. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора.

Особенный этот праздник для женщин. В Максимов день хозяйки обязательно пекли пироги с рыбой, яйцами, мясом и грибами. Народные приметы на 3 февраля говорят, что если женщина таким пирогом кого-нибудь угостит, то этот человек на протяжении целого года будет богатым, здоровым, успешным и счастливым.

Что нельзя делать в Максимов день 3 февраля

Пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем.

Ругаться и ссориться, особенно со своими любимыми.

Ругать детей. Можно привлечь неприятности.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.