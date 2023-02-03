Народне свято Максимів день: що суворо заборонено робити 3 лютого

Головні заборони п’ятниці 3 лютого

Цієї п’ятниці, 3 лютого, за церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Максима Грека, сповідника. У народі свято отримало назву Максимів день, Максим Втішник. Його вважають захисником принижених, сиріт, вдів і всіх, хто потрапив у біду.

Наші предки цього дня згадували тих людей, які колись допомогли їм добром. Було прийнято миритись з тими, з ким сталася сварка.

Особливе це свято для жінок. У Максимів день господині обов’язково пекли пироги з рибою, яйцями, м’ясом та грибами. Народні прикмети на 3 лютого кажуть, що якщо жінка таким пирогом когось пригостить, то ця людина протягом цілого року буде багатою, здоровою, успішною та щасливою.

Що не можна робити у Максимів день 3 лютого

Пришивати гудзики, оскільки не позбавитеся старих проблем.

Лаятися та сваритися, особливо зі своїми коханими.

Лаяти дітей. Можна притягнути неприємності.

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.