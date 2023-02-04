Именины Геннадия в 2023 году: все дни, когда Гена празднует День ангела

У имени Гены очень красивый перевод

Сейчас редко называют детей Геннадиями, однако это имя все равно красивое и интересное. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит, каково его происхождение, и когда все Дни ангела Геннадия.

Значение имени Геннадий

Геннадий, — древнее имя, которое происходит от древнегреческого "геннадас", что переводится как "благородный" или "благородного происхождения".

Также есть менее популярная версия, которая гласит, что имя Геннадий могло пойти от корня "генос" (переводится как "род"), как в именах Диоген и Гермоген.

Встречаются также такие разговорные формы имени как Гена, Генка, Генчик, Генуля, Генуша.

Считается, что носители имени Гена по жизни не любят привлекать внимание, несколько лукавы и манипулятивны, часто флегматичны, но хорошо приспосабливаются.

Когда День ангела Геннадия?

Геннадии чуть больше десятка раз в году празднуют именины, — перечислим их все по церковному православному календарю (главные выделили жирным):

5 февраля , — Геннадий Костромской и Любимоградский;

, — Геннадий Костромской и Любимоградский; 22 февраля, — преподобный Геннадий Важеозерский;

23 февраля, — архиепископ Геннадий Новгородский;

5 июня;

5 июля;

18 июля;

13 сентября , — патриарх Геннадий Константинопольский;

, — патриарх Геннадий Константинопольский; 30 ноября, — Геннадий Ватопедский;

2 декабря, — преподобномученик Геннадий Ребеза;

17 декабря , — архиепископ Геннадий Новгородский;

, — архиепископ Геннадий Новгородский; 18 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" собирал подборку идей, что можно подарить своему парню на праздник.