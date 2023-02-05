Именины Давида в 2023 году: все дни, когда Давид празднует День ангела
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Во многих странах это одно из самых популярных имен
Имя Давид на сегодня является не самым распространенным в Украине, но от этого не менее интересным и красивым. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Давида в году.
Значение имени Давид
Имя имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "любимый" или "любимец", — интересно, что оно распространено во всех авраамических религиях (прежде всего христианство, ислам, иудаизм) и входит в десятку самых популярных во многих странах.
Встречаются такие формы имени как Дэвид (США и англоязычные страны), Дауд (у мусульман), Давыд, Дава, Давидок, Дэв, Деви, Дейв.
Считается, что носители имени Давид обычно смелые, настойчивые, уверенные в себе, но при этом добродушные и притягательные, — у них обычно много друзей.
Когда День ангела Давида?
Носители имени Давид празднуют именины более двадцати раз в году. Перечислим главные Дни ангела Давида:
- 5 января, — мученик Давид Двинский;
- 27 января, 7 октября, 14 ноября, — преподобный Давид;
- 8 февраля, — царь Иверии и Абхазии Давид III Возобновитель;
- 14 февраля, — исповедник Давид Митиленский;
- 5 марта, — Давид Валаамский;
- 18 марта, 2 октября, — князь Давид Ярославский;
- 25 апреля, — Давид Палестинский;
- 15 мая, 6 августа, 18 сентября, — князь Глеб (в крещении Давид);
- 20 мая, 14 июня, — Давид Гареджийский;
- 31 мая, — мученик Давид Грузинский;
- 8 июля, — князь Петр (в иночестве Давид) Муромский;
- 9 июля, — Давид Солунский (Фессалоникийский);
- 19 сентября, — преподобный Давид Ермопольский;
- 15 октября, — князь Давид Арагветский;
- 31 октября, — преподобный Давид Серпуховский.
Менее важные именины Давида также отмечают 8 января, 12 января, 4 марта, 8 июня, 20 июня.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам на праздники, — некоторые даже простые предметы могут накликать беду.