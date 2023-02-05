Именины Давида в 2023 году: все дни, когда Давид празднует День ангела

Во многих странах это одно из самых популярных имен

Имя Давид на сегодня является не самым распространенным в Украине, но от этого не менее интересным и красивым. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Давида в году.

Значение имени Давид

Имя имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "любимый" или "любимец", — интересно, что оно распространено во всех авраамических религиях (прежде всего христианство, ислам, иудаизм) и входит в десятку самых популярных во многих странах.

Встречаются такие формы имени как Дэвид (США и англоязычные страны), Дауд (у мусульман), Давыд, Дава, Давидок, Дэв, Деви, Дейв.

Считается, что носители имени Давид обычно смелые, настойчивые, уверенные в себе, но при этом добродушные и притягательные, — у них обычно много друзей.

Когда День ангела Давида?

Носители имени Давид празднуют именины более двадцати раз в году. Перечислим главные Дни ангела Давида:

5 января, — мученик Давид Двинский;

27 января, 7 октября, 14 ноября, — преподобный Давид;

8 февраля, — царь Иверии и Абхазии Давид III Возобновитель;

14 февраля, — исповедник Давид Митиленский;

5 марта, — Давид Валаамский;

18 марта, 2 октября, — князь Давид Ярославский;

25 апреля, — Давид Палестинский;

15 мая, 6 августа, 18 сентября, — князь Глеб (в крещении Давид);

20 мая, 14 июня, — Давид Гареджийский;

31 мая, — мученик Давид Грузинский;

8 июля, — князь Петр (в иночестве Давид) Муромский;

9 июля, — Давид Солунский (Фессалоникийский);

19 сентября, — преподобный Давид Ермопольский;

15 октября, — князь Давид Арагветский;

31 октября, — преподобный Давид Серпуховский.

Менее важные именины Давида также отмечают 8 января, 12 января, 4 марта, 8 июня, 20 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам на праздники, — некоторые даже простые предметы могут накликать беду.