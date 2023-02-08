Что делать, если обувь испачкалась дорожной солью: незаменимые зимние лайфхаки

Справиться с солевыми загрязнениями на зимних сапогах очень просто

Зимой уходу за обувью приходится уделять больше времени. Важно не только обеспечить сапогам или ботинком защиту от влаги, а и правильно очищать. Одна из частых проблем – пятна от соли, которой посыпают заледенелые дорожки.

Если ваша зимняя обувь испачкалась от дорожной соли, воспользуйтесь действенными лайфхаками. Для каждого материала есть свои способы очистки. Без труда можно привести в порядок сапоги и ботинки из кожи (в том числе искусственной), замши и резины, пишет glam.

Как очистить зимнюю обувь от соли

Кожа, как натуральный материал, особенно уязвима к повреждениям от сухости. Под воздействием соли кожа может стать настолько сухой, что может даже потрескаться.

Лайфхак для кожи:

Если вы заметите остатки соли на кожаной обуви, немедленно удалите их. Нет смысла приобретать специализированное чистящее средство для удаления дорожной соли. Просто возьмите пару столовых ложек уксуса и смешайте с равным количеством воды в небольшой миске или распылителе. Уксус может мягко растворять минеральные отложения. Нанесите или распылите смесь уксуса на ботинки и отполируйте пятно мягкой тканью. Вытрите остатки уксуса другой тряпкой. Дайте коже высохнуть, а затем обработайте ее как обычно.

К сожалению, даже искусственная кожа может быть повреждена дорожной солью. И снова на помощь может прийти смесь уксуса и воды в равных частях.

Лайфхак для экокожи:

Добавьте несколько столовых ложек уксуса с несколькими столовыми ложками воды в пульверизатор. Тщательно смочите пораженный участок обуви или ботинок и оставьте смесь на несколько минут. Затем сотрите солевые пятна и отложения мягкой тканью или щеткой. Протрите сапоги влажной тканью. Дайте высохнуть на воздухе, а затем нанесите тонкий слой средства для кожи или кокосового масла.

Страдает от соляной насыпи и замша. Замшу никогда нельзя подвергать воздействию избыточной влаги. Материал легко окрашивается и растягивается при намокании.

Лайфхак для замши:

Вам понадобится мягкая щетка (специально для замши или старая зубная) и дистиллированный уксус, чтобы избавиться от пятен соли. С помощью щетки аккуратно удалите как можно больше сухих солевых отложений. Затем смешайте пару столовых ложек уксуса с равным количеством воды в небольшой миске. Не используйте пульверизатор, чтобы свести к минимуму контакт замши с жидкостью. Окуните мягкую ткань в смесь, а затем быстро отполируйте пятно. Протрите обувь мягкой сухой тканью, а затем щеткой удалите оставшиеся отложения.

Резина также может быть очищена с помощью разбавленной смеси уксуса. На резиновой обуви часто может возникнуть налет.

Лайфхак для резины:

Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Побрызгайте на резиновые сапоги, затем сотрите пятно чистой тканью или щеткой. Нанесите небольшое количество растительного масла на ткань и отполируйте, чтобы вернуть материалу цвет. Сухой тканью втирайте масло, пока сапоги не станут сухими.

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