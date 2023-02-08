Как не запутаться в показателях газового счетчика: какую цифру надо записать

Снять показатели счетчика за газ совсем не сложно

Чтобы украинцам не разориться на коммунальных услугах необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. Одним из наиболее часто встречающихся в домах украинцев являются газовые счетчики и с ними есть свои нюансы.

Как сообщает портал portmone.com, газ является одним из наиболее популярных энергоносителей. Он используется для отопления домов, для приготовления пищи и для подогрева воды.

Счетчики для газа делятся на две группы — механические и электронные, однако разница между ними заключается лишь в способе выведения информации. В первых она отображается на механических колесиках, а во вторых выводится на циферблат.

При передаче показателей надо записывать только целую цифру, то есть все что записано после запятой можно просто проигнорировать. На некоторых моделях число после запятой не выводится на циферблат, в таком случае цифру надо записывать полностью. Для более удобного ориентирования зачастую значения после запятой отображаются другим цветом или рамкой.

Также не стоит записывать ноли, которые идут перед числом.

В данном случае надо записать цифру 254

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе на несколько зон.