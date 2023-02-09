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Если забыли PIN-код: самые простые способы обойти защиту на смартфоне

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Иногда такое случается
Иногда такое случается. Фото techadvice

Три способа разблокировать гаджет

Установка пароля на телефон — отличная идея. Правда, она таковой не кажется, когда вы не можете вспомнить собственный PIN-код, а функция разблокировки отпечатком пальца отключена.

Подобную проблему может спровоцировать не только ваша забывчивость, но и повреждение экрана девайса или его попадание в руки ребенка либо человека, не знающего кода доступа, но упорно пытающегося его подобрать. Что делать, если у вас нет возможности ввести PIN-код, рассказываем в этой статье. И сразу вас успокоим: бежать в сервисный центр за помощью не стоит – ситуацию можно исправить самостоятельно. Оказывается, разблокировать смартфон, не теряя при этом своих данных, можно буквально за 2 мин.

Три лайфхака, чтобы разблокировать запароленный экран смартфона

1 — Выполните сброс до заводских настроек. Это самый кардинальный способ. Такое действие неизбежно приведет к удалению содержимого телефона, включая фото, видео, документы, установленные приложения и кэш-память устройства.

2 — Обход блокировки с помощью функции "Диспетчер устройств Android": эта функция интегрирована в смартфоны Android для обеспечения удаленного доступа и обычно активируется автоматически на каждом устройстве.

3 — Специальное приложение, позволяющее удалять любой тип блокировки с мобильного телефона с ОС Android без потери данных. Это может быть, например, приложение "Tenorshare 4uKey". Оно простое в использовании, поддерживается большинством устройств Android и не требует специальных навыков. После загрузки приложения с вебсайта на компьютер необходимо выполнить всего три шага, чтобы разблокировать устройство:

  1. Подключите Android-смартфон к компьютеру, выбрав функцию "Снять блокировку экрана".
  2. Подтвердите выбор и нажмите кнопку "Пуск".
  3. После завершения процесса на экране появится сообщение о подтверждении, и тогда вы можете нажать "Готово".

Раньше мы рассказывали, зависит ли скорость зарядки телефона от кабеля – об этом вы вряд ли когда-нибудь задумывались. И, как говорят эксперты, зря.

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#Смартфон #Пароль #Телефон #Лайфхак