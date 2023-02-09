Таропрогноз на 10 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Последний рабочий день недели будет успешным, — но не у всех

В пятницу, 10 февраля, многие смогут сделать выгодные вложения и улучшить свои финансовые дела, однако у некоторых наоборот успех может ускользнуть прямо из-под носа.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, Шестерка пентаклей и перевернутая Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В пятницу Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в пятницу у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут уйти из-под Вашего носа к другому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца февраля по картам Таро.