Таропрогноз на 10 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Останній робочий день тижня буде успішним, але не у всіх

У п’ятницю, 10 лютого, багато хто зможе зробити вигідні вкладення та покращити свої фінансові справи, однак у деяких навпаки успіх може вислизнути прямо з-під носа.

Принаймні саме так стверджують карти Таро, які випали в розкладі на десятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев'ятка пентаклів, Шістка пентаклів і перевернута Шістка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. У п'ятницю Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у п’ятницю Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може вислизнути з-під Вашого носа до когось іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця лютого за картами Таро.