Рогалики по лучшему бабушкиному рецепту: у них золотая корочка и очень нежное тесто
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Такая выпечка никогда не оставит равнодушным
Вкусная домашняя выпечка – это всегда отличная идея. Если хочется чего-нибудь вкусненького, можно приготовить, например, очень простой яблочный пирог "3 стакана" или полезное овсяное печенье всего из трех ингредиентов, в котором нет сахара и муки. А можно напечь вкуснейших рогаликов!
Если вдруг у вас нет замечательного проверенного рецепта этой выпечки, предлагаем вам попробовать этот — рогалики по лучшему бабушкиному рецепту всегда удаются. Они получаются нежными и ароматными, с румяной хрустящей корочкой, рассказывает "Школа жизни".
Ингредиенты:
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар — 50 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- молоко — 150 г
- дрожжи — 20 г
- масло подсолнечное — 2 ст.л.
- мука пшеничная — 450 г
- масло сливочное
- лимонный сироп
Приготовление:
- Берем соль, сахар, сметану и теплое молоко. Добавляем сюда сырые дрожжи и подсолнечное масло. Все тщательно перемешиваем, используя специальный венчик для взбивания.
- Вводим в массу муку и хорошо вымешиваем тесто руками, а затем оставляем его на время "отдохнуть". Рекомендуется держать тесто, упакованное в плотно закрытый пакет в течение часа в холодной воде.
- После этого тесто следует еще раз хорошо размять руками и разделить на несколько частей.
- Теперь берем скалку и раскатываем тесто на блине. Смазываем их растопленным сливочным маслом и складываем друг на друга. Убираем в холодильник на 20 мин.
- После этого раскатываем тесто снова – в результате у вас должен получиться один большой блин.
- Теперь разрезаем тесто на треугольные части и сворачиваем полученные кусочки в рогалики. Выкладываем их на противень, предварительно смазанное маслом, и оставляем на некоторое время для выстаивания.
- Перед тем как отправить рогалики в духовку или печь, их нужно смазать яичным желтком, перемешанным с молоком — так у вас получится вкусная румяная корочка. Выпекать такие рогалики следует при температуре 200 градусов в течение 20 мин.
- Достав их из духовки, выпечку поливают лимонным сиропом.
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