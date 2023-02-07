Украинские вергуны к чаю: рецепт, при котором они получатся пышными и мягкими

Особенно вкусны горячие вергуны, посыпанные сахарной пудрой

Что приготовить к чаю или кофе? Ответ на этот вопрос не отягощает разве что профессиональных шеф-поваров. Но те, кому надоело печь мягкие булочки или пироги с вареньем ищут, как разнообразить сладкое меню.

Предлагаем порадовать своих домочадцев украинским лакомством — вергунами, рецепт которых наши предки позаимствовали из тюркской кухни еще в XVI веке, пишет vazhnoznat. Они получаются пышными и мягкими.

Как приготовить вергуны

Ингредиенты:

400 г муки

250 мл кефира (любой жирности)

1 яйцо

50 г сахара

50 г сливочного масла

1 ч. л. соды

500 мл подсолнечного масла

30 г сахарной пудры

Приготовление:

В миску вбиваем одно яйцо. К нему всыпаем щепотку соли и 50 г сахара. Взбиваем венчиком, потом вливаем кефир и перемешиваем. В тесто всыпаем соду и перемешиваем. Вливаем растопленное сливочное масло. В эту смесь просеиваем муку в несколько подходов, каждый раз перемешивая тесто. Сначала венчиком, потом на столе руками. Тесто должно получиться мягким, однородным и немного липнущим к рукам. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем на 15–20 минут. Разделяем тесто на 2 части. Каждую раскатываем в пласт толщиной 2–3 мм, посыпая стол мукой, чтобы тесто не прилипло. Пласты делим на полоски шириной 3–4 см. Потом разрезаем полоски наискосок, чтобы получились ромбики. В каждом из них делаем посередине надрез. Затем один край ромба перетягиваем через надрез. То же самое проделываем со второй частью теста. В сотейник наливаем растительное масло. Разогреваем до температуры 160–180 градусов. В горячее масло кладем подготовленные вергуны. Жарим их во фритюре до красивого румяного цвета с двух сторон. Готовые вергуны выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Готовые вергуны посыпаем сахарной пудрой.

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