Рецепт мягкого, как пух, теста: всего один ингредиент и булочки будут всегда пышными

Тесто быстро увеличится в объеме в три раза

Работать с дрожжевым тестом для булочек — одно удовольствие. Оно быстро увеличивается в объеме и очень эластичное. Однако попробуйте добавить к ингредиентам обычный уксус. В этом способе приготовления булочек он обязателен. Читайте также рецепт пельменей с уксусом.

Тесто с уксусом всегда получается мягкое, пышное, воздушное. Рецептом пышных булочек поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить пышные булочки

Ингредиенты:

2 стакана молока (1 стакан — 250 мл)

4 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 яйца

10 г дрожжей

1 ч. л. разрыхлителя

0,25 стакана растительного масла

50 г сливочного масла

1 ст. л. 9%-го уксуса

5 стакана муки

желток и молоко для смазки

кунжут для посыпки

Приготовление:

В глубокую миску наливаем 2 стакана теплого молока. Добавляем сухие дрожжи и перемешиваем венчиком. Солим смесь и всыпаем сахар. Вливаем растительное масло, добавляем 2 яйца, разрыхлитель и перемешиваем. В тесто всыпаем просеянную муку, приблизительно 5 стаканов. Замешиваем тесто. Когда масса станет однородной, добавляем мягкое сливочное масло и уксус. Продолжаем замешивать тесто. Накрываем миску с ним пищевой пленкой и кухонным полотенцем на 40 минут. За это время тесто должно значительно увеличиться в объеме. Затем обомните его и переложите на рабочую поверхность. Отщипните от теста кусочки и округлите их. Это заготовки для будущих булочек. Противень смажьте растительным маслом. Выложите на него кусочки теста. Накройте пленкой и полотенцем на полчаса. Булочки смажьте смесью желтка и молока. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов 25–30 минут.

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