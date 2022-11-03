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Добавьте в тесто для пельменей всего один кислый ингредиент и блюдо заиграет новыми красками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Рецепт теста для пельменей с уксусом - как приготовить блюдо Новость обновлена 03 ноября 2022, 10:47
Рецепт теста для пельменей с уксусом - как приготовить блюдо. Фото pexels.com

Тесто с уксусом прекрасно раскатывается и не прилипает к рукам

Кто из украинцев не любит покушать настоящие домашне пельмени, которые бы не разваривались и не слипались? Однако, перед тем, как блюдо попадет на стол, с его приготовлением придется повозиться. В частности, у некоторых возникают сложности с тестом для сытного блюда.

О том, чтобы есть пельмени с уксусом, слышали все. А вот, чтобы добавить уксус в само тесто — для многих будет в новинку, пишет vazhnoznat. А ведь это отличная идея: в этом случае тесто прекрасно раскатается и не будет прилипать к рукам.

Как приготовить тесто с уксусом для пельменей

Ингредиенты:

  • 200 мл воды
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. 9%-го столового уксуса
  • 500 г муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • начинка для пельменей (выбирать вам)

Приготовление:

  1. В глубокую миску вбиваем 1 яйцо. Добавляем соль, растительное масло и уксус. Вливаем слегка теплую воду и перемешиваем.
  2. Постепенно начинаем всыпать муку, периодически помешивая. Ориентируемся на свой тип муки — может понадобиться чуть больше или меньше.
  3. Замешиваем тесто руками. Оно должно получиться эластичным и податливым. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса.
  4. Приступаем к лепке. Раскатываем тесто, формируем заготовки и кладем начинку. Заворачиваем пельмени и отправляем на тарелку, присыпанную мукой. Потом их можно заморозить или же сразу сварить.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пельменей с огуречным рассолом. Этот необычный ингредиент способен превратить обычные пельмени в настоящий кулинарный шедевр

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