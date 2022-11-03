Добавьте в тесто для пельменей всего один кислый ингредиент и блюдо заиграет новыми красками

Тесто с уксусом прекрасно раскатывается и не прилипает к рукам

Кто из украинцев не любит покушать настоящие домашне пельмени, которые бы не разваривались и не слипались? Однако, перед тем, как блюдо попадет на стол, с его приготовлением придется повозиться. В частности, у некоторых возникают сложности с тестом для сытного блюда.

О том, чтобы есть пельмени с уксусом, слышали все. А вот, чтобы добавить уксус в само тесто — для многих будет в новинку, пишет vazhnoznat. А ведь это отличная идея: в этом случае тесто прекрасно раскатается и не будет прилипать к рукам.

Как приготовить тесто с уксусом для пельменей

Ингредиенты:

200 мл воды

1 яйцо

0,5 ч. л. соли

1 ст. л. 9%-го столового уксуса

500 г муки

1 ст. л. растительного масла

начинка для пельменей (выбирать вам)

Приготовление:

В глубокую миску вбиваем 1 яйцо. Добавляем соль, растительное масло и уксус. Вливаем слегка теплую воду и перемешиваем. Постепенно начинаем всыпать муку, периодически помешивая. Ориентируемся на свой тип муки — может понадобиться чуть больше или меньше. Замешиваем тесто руками. Оно должно получиться эластичным и податливым. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Приступаем к лепке. Раскатываем тесто, формируем заготовки и кладем начинку. Заворачиваем пельмени и отправляем на тарелку, присыпанную мукой. Потом их можно заморозить или же сразу сварить.

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