Как правильно варить пельмени, чтобы они не слиплись: эту ошибку совершает каждый

Замороженные пельмени не так просты, как кажется на первый взгляд.

Когда хочется быстро перекусить, хорошим и сытным вариантом является простое и вкусное блюдо, которое уже окрестили студенческим, — пельмени. Вроде как в их приготовлении нет ничего сложного: вскипятил воду, бросил туда замороженные пельмени и ждешь. Однако не все так просто.

Чтобы пельмени не слиплись или чтобы не разварились, и оставались вкусными, нужно знать в какую воду их бросать: холодную или горячую. Ответ на этот вопрос опубликовал портал belnovosti.

Главная ошибка при приготовлении пельменей

Замороженные пельмени — не пластичные, поэтому класть их в кипяток не стоит. Из-за разницы температур тесто расширится, а крахмал – склеится, и как результат вы получите какую-то кашу из лопнувших пельменей. Лучше всего класть полуфабрикаты не в кипяток, а в разогретую до 50 градусов воду.

Напомним, что для того, чтобы пельмени не слипались, в воду нужно добавлять 1–2 столовые ложки растительного масла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить в фарш, чтобы домашние пельмени получились по-настоящему вкусными и сочными.