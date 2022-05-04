Какой секретный ингредиент добавить в фарш для пельменей для невероятной сочности
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Простой огуречный рассол способен невероятно преобразить ваши пельмени
Кто из нас не любит невероятно сочные домашние пельмени, которые так и тают во рту? Для того, чтобы ваши пельмени получились по-настоящему вкусными, необходимо знать не только, как их правильно варить, но и что добавить в фарш для особенной сочности.
Опытные кулинары отмечают, что не стоит сводить все свои усилия просто к добавлению лука в фарш и советуют поэкспериментировать с ингредиентами, пишет garnirday.
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Не всем хозяйкам это известно, но обычный огуречный рассол способен превратить обычные пельмени в настоящий кулинарный шедевр. Так, на 0,5 кг фарша добавляют 100 мл рассола. Также это позволит не добавлять в фарш соль.
Кроме того, для сочности можно добавить в фарш немного хлеба. Для этого его размачивают в обычной воде и отправляют в фарш. Начинка готовых пельменей будет весьма приятной на вкус.
Если вы любите использовать говяжий фарш, вы можете столкнуться с тем, что пельмени будут жестковаты. Избежать этого можно добавив в начинку немного сливок. Также сливки можно заменить бульоном.
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