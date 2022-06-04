Як правильно варити пельмені, щоб вони не злиплися: цю помилку робить кожен

Заморожені пельмені не такі прості, як здається на перший погляд.

Коли хочеться швидко перекусити, хорошим і ситним варіантом є проста і смачна страва, яку вже назвали студентською, — пельмені. Начебто в їхньому приготуванні немає нічого складного: закип’ятив воду, кинув туди заморожені пельмені і чекаєш. Проте не все так просто.

Щоб пельмені не злиплися або щоб не розварилися, і залишалися смачними, потрібно знати, у яку воду їх кидати: холодну чи гарячу. Відповідь на це запитання опублікував портал belnovosti.

Головна помилка при приготуванні пельменів

Заморожені пельмені – не пластичні, тому класти їх у окріп не варто. Через різницю температур тісто розшириться, а крохмаль — склеїться, і як результат ви отримаєте якусь кашу з пельменів, що лопнули. Найкраще класти напівфабрикати не в окріп, а в розігріту до 50 градусів воду.

Нагадаємо, що для того, щоб пельмені не злипалися, у воду потрібно додавати 1-2 столові ложки олії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба додати у фарш, щоб домашні пельмені вийшли по-справжньому смачними та соковитими.