Рус

Як варити пельмені правильно: ви, напевно, цього не знали

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
206
Пельмені вийдуть ідеальними
Пельмені вийдуть ідеальними

Головне, щоб рідина повністю покривала пельмені, щоб вони могли вільно плавати та не злиплися.

Коли хочеться приготувати ситну страву нашвидкуруч, чудовим варіантом є пельмені. Здається, немає нічого простішого, ніж закинути продукт у киплячу воду і вже через 10 хвилин отримати ситний та смачний обід, але не все так просто. Приготування пельменів теж має свої нюанси, про які ми вам і розповімо.

Як правильно варити пельмені: важливі нюанси

Скільки води потрібно лити у каструлю

Оптимальне співвідношення — 500 г пельменів на 1,5 л води. Але якщо ви бажаєте отримати більш насичений бульйон, беріть менше води.

Головне, щоб рідина повністю покривала пельмені, щоб вони могли вільно плавати і не злиплися, пише " Лайфхакер ".

Що додати у воду для пельменів

При варці пельменів у воду обов’язково потрібно додати сіль. На 1 л води знадобиться приблизно одна чайна ложка.

Смак і аромат пельменів покращать 1-2 сушених лаврових листів і кілька горошин чорного перцю. Також у воду можна додати невелику нарізану або цілу цибулину та улюблені спеції. Приправи додавайте на свій смак.

Щоб пельмені не злипалися, додайте у воду 1-2 столові ложки олії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.

Теги:
#Рецепт #Пельмені