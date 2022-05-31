Як варити пельмені правильно: ви, напевно, цього не знали

Головне, щоб рідина повністю покривала пельмені, щоб вони могли вільно плавати та не злиплися.

Коли хочеться приготувати ситну страву нашвидкуруч, чудовим варіантом є пельмені. Здається, немає нічого простішого, ніж закинути продукт у киплячу воду і вже через 10 хвилин отримати ситний та смачний обід, але не все так просто. Приготування пельменів теж має свої нюанси, про які ми вам і розповімо.

Як правильно варити пельмені: важливі нюанси

Скільки води потрібно лити у каструлю

Оптимальне співвідношення — 500 г пельменів на 1,5 л води. Але якщо ви бажаєте отримати більш насичений бульйон, беріть менше води.

Головне, щоб рідина повністю покривала пельмені, щоб вони могли вільно плавати і не злиплися, пише " Лайфхакер ".

Що додати у воду для пельменів

При варці пельменів у воду обов’язково потрібно додати сіль. На 1 л води знадобиться приблизно одна чайна ложка.

Смак і аромат пельменів покращать 1-2 сушених лаврових листів і кілька горошин чорного перцю. Також у воду можна додати невелику нарізану або цілу цибулину та улюблені спеції. Приправи додавайте на свій смак.

Щоб пельмені не злипалися, додайте у воду 1-2 столові ложки олії.

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