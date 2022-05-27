Більше не треба чергувати біля плити: як варити рис, щоб він не злипався і не пригорав
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Один інгредієнт зробить ваш рис ідеальним
Рисова каша — одна з найпопулярніших серед українців поряд із гречаною. Про те, як приготувати гречку так, щоб вона була розсипчастою, але не сухою, ми вже розповідали. А тепер розповімо вам про те, як приготувати ідеальний рис так, щоб він не злипав і не пригорів.
Як зварити ідеальний розсипчастий рис
- Для початку добре промийте його так, щоб вода стала прозорою. Це допоможе позбавитися крохмалю і зробить рис менш клейким.
- Потім рис висипте в каструлю і одразу посоліть (на 900 г 1,5 ч. л.). Туди ж додайте кілька столових ложок олії.
- Залийте рис окропом. Налийте стільки води, щоб вона покривала рис приблизно на 1 см. У цьому випадку краще не долити води, ніж перелити.
- Далі поставте рис у мікрохвильову піч на середню потужність і на таймері виставте 20 хвилин. Після того як мікрохвильова піч завершить цикл, в рис кладуть вершкове масло і подають до столу.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати курячі крильця, запечені в кисло-солодкому соусі.