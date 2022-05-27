Больше не надо дежурить у плиты: как варить рис, чтобы он не слипался и не пригорал
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Один ингредиент сделает ваш рис идеальным
Рисовая каша — одна из самых популярных среди украинцев наряду с гречневой. О том, как приготовить гречку так, чтобы она была рассыпчатой, но не сухой, мы уже рассказывали. А теперь расскажем вам о том, как приготовить идеальный рис так, чтобы он не слипался и не пригорал.
Как сварить идеальный рассыпчатый рис
- Для начала хорошенько промойте его так, чтобы вода стала прозрачной. Это поможет избавиться от крахмала и сделает рис менее клейким.
- Затем рис высыпте в кастрюлю и сразу посолите (на 900 г 1,5 ч. л.). Туда же добавьте несколько столовых ложек растительного масла.
- Залейте рис крутым кипятком. Налейте столько воды, чтобы она покрывала рис примерно на 1 см. В этом случае лучше немного не долить воды, чем перелить.
- Далее поставьте рис в микроволновку на среднюю мощность и на таймере выставите 20 минут. После того как микроволновка завершит цикл, в рис кладут сливочное масло и подают к столу.
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