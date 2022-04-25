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Как варить гречку, чтобы она была рассыпчатой, но не сухой

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Как варить гречку Новость обновлена 25 апреля 2022, 17:08
Как варить гречку

В приготовлении гречки есть несколько важных секретов

Гречка — не только невероятно полезная крупа, но еще и потрясающе вкусное блюдо, если знать, как ее правильно приготовить. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, а была рассыпчатой, но при этом не сухой, необходимо знать секреты ее приготовления.

"Телеграф" собрал основные советы для того, чтобы вы могли приготовить самое вкусное блюдо.

Как правильно варить гречку

  1. Сначала хорошо промойте крупу. Делайте это под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Потом прокалите гречку на сковороде, чтобы ваша каша получилась ещё более рассыпчатой и ароматной.
  2. Не лейте слишком много воды. Чаще всего воды используют в два раза больше, чем гречки. То есть на 1 стакан крупы понадобится 2 таких же стакана воды. Тогда каша получится рассыпчатой.
  3. Кашу маслом не испортишь. Как и солью. Не жалейте ни того, ни другого. Ваша гречка от этого только выиграет.
  4. Выберите кастрюлю с толстым дном. Насыпьте в нее гречку и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут.
  5. Во время варки перемешивать кашу не нужно. Готовность гречки можно проверить, проведя ложкой по дну. Если воды там нет, значит, кастрюлю можно снимать с плиты.

Как сделать гречку рассыпчатой, но не сухой секретный лайфхак

После того как вы сварите кашу, заверните кастрюлю в теплое одеяло на 20минут. За это время крупа распаривается и становится очень мягкой. Ни в коем случае не перемешивайте кашу, советует сайт home-restaurant.

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