Как варить гречку, чтобы она была рассыпчатой, но не сухой
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В приготовлении гречки есть несколько важных секретов
Гречка — не только невероятно полезная крупа, но еще и потрясающе вкусное блюдо, если знать, как ее правильно приготовить. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, а была рассыпчатой, но при этом не сухой, необходимо знать секреты ее приготовления.
"Телеграф" собрал основные советы для того, чтобы вы могли приготовить самое вкусное блюдо.
Как правильно варить гречку
- Сначала хорошо промойте крупу. Делайте это под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Потом прокалите гречку на сковороде, чтобы ваша каша получилась ещё более рассыпчатой и ароматной.
- Не лейте слишком много воды. Чаще всего воды используют в два раза больше, чем гречки. То есть на 1 стакан крупы понадобится 2 таких же стакана воды. Тогда каша получится рассыпчатой.
- Кашу маслом не испортишь. Как и солью. Не жалейте ни того, ни другого. Ваша гречка от этого только выиграет.
- Выберите кастрюлю с толстым дном. Насыпьте в нее гречку и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут.
- Во время варки перемешивать кашу не нужно. Готовность гречки можно проверить, проведя ложкой по дну. Если воды там нет, значит, кастрюлю можно снимать с плиты.
Как сделать гречку рассыпчатой, но не сухой секретный лайфхак
После того как вы сварите кашу, заверните кастрюлю в теплое одеяло на 20минут. За это время крупа распаривается и становится очень мягкой. Ни в коем случае не перемешивайте кашу, советует сайт home-restaurant.
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