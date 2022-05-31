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Как варить пельмени правильно: вы наверняка этого не знали

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Пельмени получатся идеальными
Пельмени получатся идеальными

Главное, чтобы жидкость полностью покрывала пельмени, чтобы они могли свободно плавать и не слиплись

Когда хочется приготовить сытное блюдо на скорую руку, отличным вариантом являются пельмени. Кажется, нет ничего проще, чем закинуть продукт в кипящую воду и уже через 10 минут получить сытный и вкусный обед, но не все так просто. У приготовления пельменей тоже есть свои нюансы, о которых мы вам и расскажем.

Как правильно варить пельмени: важные нюансы

Сколько воды нужно лить в кастрюлю

Оптимальное соотношение — 500 г пельменей на 1,5 л воды. Но если вы хотите получить более насыщенный бульон, берите меньше воды.

Главное, чтобы жидкость полностью покрывала пельмени, чтобы они могли свободно плавать и не слиплись, пишет "Лайфхакер".

Что добавить в воду для пельменей

При варке пельменей в воду обязательно нужно добавить соль. На 1 л воды понадобится примерно одна чайная ложка.

Вкус и аромат пельменей улучшат 1–2 сушёных лавровых листа и несколько горошин чёрного перца. Также в воду можно добавить небольшую нарезанную или целую луковицу и любимые специи. Приправы добавляйте по своему вкусу.

Чтобы пельмени не слипались, добавьте в воду 1–2 столовые ложки растительного масла.

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